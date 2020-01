Oetinger: Neue Stelle für das Metadatenmanagement

Personalia, Verlage

Alexandra Jäger (34) hat seit Jahresbeginn die neue geschaffene Position Product Owner Metadatenmanagement bei Oetinger inne. Sie soll das Metadatenmanagement der Hamburger Verlagsgruppe anpassen, optimieren und weiterentwickeln sowie mithilfe der Metadaten-Analyse neue Verkaufspotenziale identifizieren. Zudem ist sie Ansprechpartnerin sowohl für die internen Fachbereiche als auch für externe Dienstleister und Lieferanten.

Alexandra Jäger kommt von Books on Demand, wo sie seit 2015 in den Bereichen „Digital & Produktentwicklung“ und „Lektorat & Buchdesign“ u.a. als Metadatenspezialistin tätig war. Zuvor hat sie Buchwissenschaft und Germanistik in Erlangen studiert und war während ihres Volontariats beim Diplomica Verlag mit dem Aufbau des Bereichs E-Publishing betraut.

„Das Thema Metadatenmanagement ist Teil unserer Unternehmensstrategie. Metadaten haben sich in den letzten Jahren immer mehr zu einer Währung für die Auffindbarkeit, den Erfolg und die permanente Optimierung unserer Produkte und unseres Portfolios entwickelt. So war es für uns folgerichtig, die neue Stelle Product Owner Metadatenmanagement zu schaffen“, so Christian Graef, kaufmännischer Geschäftsführer bei Oetinger.

