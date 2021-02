Österreich lockert den Lockdown: Einzelhandel darf öffnen

Buchhandel, Einzelhandel

In Österreich wird ab dem 8. Februar 2021 der Lockdown teilweise entschärft. Der Einzelhandel darf wieder öffnen, dazu werden auch Dienstleistungsangebote wie Friseure, allerdings nur bei Vorlage eines negativen Tests, wieder zulässig sein. Zudem könnten Museen, Galerien oder Tiergärten mit vielen Einschränkungen wieder öffnen. Das verkündete die Bundesregierung in Österreich am Montag in einer gemeinsamen Pressekonferenz.

Die 7-Tage-Inzidenz, die weiter als Maß gilt, liegt in Österreich derzeit um die 105.

Der Einzelhandel darf bei Einhaltung der Maskenpflicht wieder öffnen, allerding wird die Zahl der Kunden auf einen pro 20qm beschränkt.

Grundsätzlich seien die Maßnahmen, die auch auf Druck aus der Bevölkerung und Wirtschaft umgesetzt wurden, aber als temporär zu betrachten, heißt es. Sobald die Infektionszahlen es nötig machten, würde der Lockdown umgehend wieder verschärft. Österreich wirbt weiter um Social Distancing und schreibt das Tragen von FFP2-Masken vor.

Ab 8.2.2021 werde auch die Volksschule wieder im Präsenzunterricht stattfinden, Unterstufe und Oberstufe würden im Schichtbetrieb geführt, heißt es.

Ausgangsbeschränkungen und die Reduzierung von Treffen aus mehreren Haushalten bleiben dagegen erhalten.

Mitte Februar soll in Österreich erneut beraten werden.