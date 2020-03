Oekom erweitert Zahlungsziel um 30 Tage

Verlage

Der Oekom-Verlag hat aufgrund der momentanen Ausnahmesituation beschlossen, für Bestellungen des Sortimentsbuchhandels und systemrelevanter Handelsteilnehmer das Zahlungsziel um 30 Tage auszuweiten. Das verlängerte Zahlungsziel gilt seit dem 20. März 2020 und wird voraussichtlich bis zum 17. April 2020 laufen.

Der Erscheinungstermin der April-Novitäten wird zudem auf den 5. Mai 2020 verschoben. Grund dafür ist, dass die Buchhandlungen momentan geschlossen sind. „Neuer Auslieferungstermin wird der 24. April sein“, teilt Vertriebsleiterin Christine Burk mit, „denn nach offiziellem Stand dürften die Läden dann wieder geöffnet sein. Zumindest hoffen wir das.“ Auch Oetinger hatte ähnliche Maßnahmen verkündigt und die Auslieferung auf den 9. Mai 2020 verschoben.

„Die Coronakrise hat besonders auch die lokalen, unabhängigen Buchhandlungen schwer getroffen, also diejenigen, die es ohnehin schon schwer haben zu überleben. Daher wollen wir alles versuchen, ihnen diese harte Zeit ein wenig zu erleichtern“, begründet Verleger Jacob Radloff die Entscheidung. ­

Neben der Unterstützung zahlreicher Kampagnen wie #SolidaritätBuchhandel, #einlesezeichensetzen oder #StayatHomeReadABook möchte sich Oekom auch in den kommenden Wochen für den stationären Buchhandel einsetzen. Dafür hat er einen eigenen Bücherhamster #oekombücherhamster kreiert, der besonders in den sozialen Netzwerken zum Einsatz kommen soll.

Oekom folgt damit diversen anderen Verlagen, die bereits Solidaritätsaktionen verkündet haben. Einen umfangreichen Überblick finden Sie hier.