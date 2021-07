NWB Verlag veröffentlicht neuen Nachhaltigkeitsbericht

Aus den Unternehmen

Seit mehr als 10 Jahren arbeitet der NWB Verlag ganzheitlich und konsequent daran, sich als Unternehmen entlang des Kerngeschäfts nachhaltiger aufzustellen. Der Anspruch: Vorreiter in Sachen nachhaltiges Wirtschaften sein. Dafür werden regelmäßig die wesentlichen Nachhaltigkeitspotenziale in den Bereichen Ökologie, Ökonomie und Soziales analysiert, um sie mithilfe eines systematischen Managements Schritt für Schritt umzusetzen.

Der NWB Nachhaltigkeitsbericht 2019/2020 ist ein Meilenstein auf dem Weg, nachhaltiges Wirtschaften als zentrale Zukunftskompetenz zu verankern. Er macht nach Innen als auch nach Außen transparent, was der NWB Verlag bereits geschafft hat und was er sich für die Zukunft für mehr Nachhaltigkeit vornimmt. Auch dieser Bericht ist nach den 20 Kriterien des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (kurz: DNK) – einem anerkannten deutschen Berichtsstandard für nachhaltige Unternehmensführung – erstellt worden. Dabei wirken an der Erstellung eines jeden Nachhaltigkeitsberichts eine Vielzahl der NWB Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit.

“Mit unserem Kultur- und Strategieprojekt „NWB Go!“ haben wir in 2018 bereits einen wichtigen Rahmen geschaffen, in dem wir unseren Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit geben, aktiv unsere Zukunft bei NWB zu gestalten. Wir wissen, dass ‚nachhaltiges Wirtschaften‛ eine zentrale Zukunftskompetenz für NWB ist, mit der wir uns heute fit für morgen machen. Daher stehen unsere Nachhaltigkeitsambitionen bei NWB unter dem Leitmotiv „NWB Goes nachhaltig“. Was wir auf diesem Weg bereits erreicht haben, wollen wir mit unserem Nachhaltigkeitsbericht 2019/2020 transparent machen”, betont Dr. Ludger Kleyboldt, geschäftsführender Gesellschafter NWB Verlag.

https://go.nwb.de/nachhaltigkeitsbericht