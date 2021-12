NWB Verlag setzt auf klimaneutrale Druckprodukte

Aus den Unternehmen

In Zusammenarbeit mit ClimatePartner – einer der führenden Organisationen für betrieblichen Klimaschutz – hat der NWB Verlag als Vorreiter in der Medienbranche alle seine Druckprodukte auf eine klimaneutrale Produktion umgestellt. Ab 2022 macht ein Label dieses Produktversprechen deutlich nach außen sichtbar.

Der NWB Verlag setzt seit mehreren Jahren auf ganzheitlichen Klimaschutz und wirtschaftet als Unternehmen bereits seit 2016 klimaneutral. Der Verlag bietet nun seit zwei Jahren auch konsequent klimaneutrale Druckprodukte an. Ab 2022 macht ein Label von ClimatePartner dieses Produktversprechen nach außen sichtbar. Damit hat der NWB Verlag als eines der ersten Unternehmen der Medienbranche einen weiteren Meilenstein erzielt und macht seinen Beitrag zum Klimaschutz ab jetzt deutlich für Kunden erkennbar.

Gemeinsam mit ClimatePartner – einer der führenden Organisationen für betrieblichen Klimaschutz – hat der NWB Verlag für 2020 und 2021 seine gesamten Druckprodukte klimaneutral gestellt. Ab 2022 können Kunden nun noch einfacher nachvollziehen, wie und wo der CO2-Ausgleich stattgefunden hat. Denn dann trägt jedes Print-Produkt des NWB Verlages das ClimatePartner-Label „Klimaneutrales Druckprodukt“. Über einen individuellen QR-Code bzw. eine eindeutige ID-Nummer erfahren Interessierte schnell und transparent, wie der CO2-Ausgleich erfolgte und welche Klimaschutzprojekte unterstützt werden.

„Durch die Zusammenarbeit mit ClimatePartner können wir bei NWB nun endlich transparent machen, woran wir bereits seit Jahren so konsequent und tatkräftig hinter den Kulissen arbeiten. Wir freuen uns, dass wir ab 2022 unseren Kunden durch das ClimatePartner-Label das sichtbare Versprechen mit auf den Weg geben, mit uns, als einem der ersten Unternehmen der Branche, auf einen nachhaltigen Wissenspartner zu setzen und mit unseren Druckprodukten einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten“, betont Kli, geschäftsführender Gesellschafter des NWB Verlags.

Der NWB Verlag erfasst seit Jahren seinen unternehmensspezifischen CO2-Fußabdruck (CCF), um gezielt wirksame Reduktionspotentiale zu ermitteln und umzusetzen. Das Herner Unternehmen gleicht dabei nicht vermeidbare Emissionen über international anerkannte Klimaschutzprojekte aus. Zudem setzt der Verlag auf ganzheitliche Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfung. Welche Fortschritte auf diesem Weg bereits erzielt wurden, zeigt der NWB Nachhaltigkeitsbericht 2019/2020, den Sie unter folgendem Link abrufen können: https://media.nwb.de/hp/NWB_de/Nachhaltigkeitsberichte/NWB_Nachhaltigkeitsbericht_2019-2020.pdf

