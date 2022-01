NWB stellt sich neu auf

Verlage

Der Herner NWB Verlag, ein Fachverlag mit den Schwerpunkten Steuerrecht, Wirtschaftsrecht sowie Rechnungswesen, stellt sich neu auf. Dazu strukturiert sich das Unternehmen neu und firmiert künftig als NWB Gruppe – unter der Führung von Ludger Kleyboldt und Mark Liedtke.



Im Fokus stehen dabei neben der Ausweitung des Kerngeschäfts auch weitere Zukäufe des Hauses, zu dem aktuell die einzelnen Gruppenmitglieder NWB Central und NWB Verlag sowie der JUVE Verlag in Köln und das Steuerrechtsinstituts Knoll in München zählen. Das operative Geschäft der jeweiligen Gruppenmitglieder wird von neu formierten Geschäftsleitungsteams verantwortet. Geplant ist, die Services innerhalb der Gruppe ab sofort auch branchenweit anzubieten.



„In der neuen Struktur können wir unsere Strategie optimal abstimmen und die Kompetenzen in der Gruppe bestmöglich nutzen. Dabei ist uns wichtig, dass die Einheiten eigenverantwortlich agieren. Wir freuen uns darauf, unsere Erfolgsgeschichte weiter fortzuschreiben“, berichtet Dr. Ludger Kleyboldt, geschäftsführender Gesellschafter.

Geschäftsführer Mark Liedtke: „In den vergangenen Jahren haben wir in Herne massiv in die Zukunftsfähigkeit unserer digitalen Produkte und Prozesse investiert. Mit unserer Serviceeinheit NWB Central können nun alle Gruppenmitglieder von dieser Expertise und Erfahrung profitieren. Diese Services bieten wir darüber hinaus nun auch in der Branche an.“