Nur beim Barsortiment lieferbar: Börsenverein führt neue Meldenummer ein

Eine neue Meldenummer zeigt künftig die Lieferbarkeit von exklusiven Barsortimentsbezügen an. Die Interessengruppe PRO (Prozesse, Rationalisierung, Organisation), der Verleger-Ausschuss und der Ausschuss für den Zwischenbuchhandel des Börsenvereins haben die Einführung einer entsprechenden Meldenummer 56 (Titel nur beim Barsortiment lieferbar) beschlossen.

Die neue Nummer zeigt beim Bestellprozess künftig an, dass ein Titel ausschließlich über das Barsortiment lieferbar ist. Das betreffe vorrangig Titel, die diese on demand zur Verfügung stellen können, heißt es dazu vom Börsenverein, der seit 1989 eine Liste mit einheitlichen Meldenummern herausgibt, die Informationen rund um die Lieferbarkeit von Titeln anzeigen. Die aktuelle Liste ist abrufbar unter www.boersenverein.de/interessengruppen/ig-pro. Verlage nutzen Print-on-Demand-Optionen, etwa vom Libri-Schwesterunternehmen BoD, um ihre Backlist lieferbar zu halten, auch Selfpublisher speisen ihre Titel so vielfach in den Printmarkt ein. Eine in seine Barsortiment- und Auslieferungslogistik integrierte Print-on-Demand-Fertigung hat auch KNV Zeitfracht in seinem Zentrallager in Erfurt.

Verlage und Zwischenbuchhändler können die neue Meldenummer 56 laut Börsenverein ab sofort nutzen. Dessen Wirtschaftstochter MVB arbeitet derzeit noch daran, die neue Meldenummer im Verzeichnis Lieferbarer Bücher (VLB) zu ergänzen. Die Kunden sollen informiert werden, wenn dies geschehen ist.