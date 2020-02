Nicole Schindler: Beim Ratgeber gibt es noch großes Potenzial

Aufstieg aus der Dümpelzone: Auf dem Ratgebermarkt deuten die Zeichen nach schwierigen Zeiten wieder auf Stabilität und sogar Wachstum. Die Zahlen für den buchreport-Umsatztrend auf der Basis des Handelspanels von Media Control attestieren der Warengruppe für 2019 ein Plus von 3% im Gesamtmarkt. Aber: „Im Vergleich zum Umsatzvolumen sind Ratgeberthemen leider weiterhin unterrepräsentiert und im Buchhandel oft nur in der hintersten Ecke der Verkaufsfläche zu finden“, konstatiert Nicole Schindler, in der Führungsetage des Verlags Eugen Ulmer als Dirigentin für Vertrieb, Marketing und Presse für den Buchbereich verantwortlich.

Schindler, auch als Mitglied des Sprecherkreises der IG Ratgeber im Börsenverein aktiv, sieht im stationären Sortiment noch große Reserven. Obwohl sich die Situation aus Verlagsperspektive insgesamt verbessert, werde der Kampf um Sichtbarkeit auf den Verkaufsflächen nicht wesentlich leichter. Gerade die für Ratgeberverlage so wichtige Backlist habe es im Wettbewerb um gute Präsentationsplätze weiterhin schwer. Was haben die Verlage getan, um Ratgeber wieder in die Spur zu bringen? Welche Veränderungen gibt es bei den Themen? Wie kann der Handel stärker von der Warengruppe profitieren? Im buchreport-Interview nimmt Schindler den wichtigen Teilmarkt unter die Lupe.