Norbert Gstrein erhält den Thomas-Mann-Preis 2021

Bücher und Autoren

Der Autor Norbert Gstrein ist Preisträger des mit 25.000 Euro dotierten Thomas-Mann-Preises 2021, der erst jetzt vergeben wurde.

Gstrein sei „einer der virtuosesten deutschsprachigen Erzähler der Gegenwart“, begründet die Jury ihre Entscheidung. In seinem Werk erzähle er „von Außenseitern und Mitspielern, von Warlords und Flüchtlingen, von Menschen, die etwas zu verbergen haben, von kollektiven Störfällen und den allzu glatten Schuldzuweisungen, mit denen wir uns zu beruhigen suchen: scharfsinnige, schonungslose Beobachtungen unserer Gegenwart.“

Zuletzt ist sein Buch „Der zweite Jakob“ bei Hanser erschienen. Gstrein ist in Tirol geboren und lebt in Hamburg. Er erhielt unter anderem den Alfred-Döblin-Preis, den Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung, den Uwe-Johnson-Preis, den Österreichischen Buchpreis 2019, den Düsseldorfer Literaturpreis. Am 22. August erscheint sein neues Buch „Vier Tage, drei Nächte“.

Der Thomas-Mann-Preis der Hansestadt Lübeck und der Bayerischen Akademie der Schönen Künste wird seit 2010 im jährlichen Wechsel in Lübeck und München verliehen. Die Entscheidung trifft eine siebenköpfige Jury, in welche die Akademie und die Hansestadt jeweils drei Mitglieder entsenden, unter einem gemeinsam bestimmten Vorsitz.