Noch mehr Lesestoff für Hobby-Radsportler

Bei Büchern rund ums Fahrrad bietet sich eine breite Palette, von Ratgebern zu Reparatur und Technik über Reisereportagen bis zu Trainingsbüchern.

Die Fahrradindustrie zählt zu den Branchen, die es weitgehend sorgenfrei durch die Coronakrise geschafft haben: Die Hersteller haben volle Auftragsbücher, Kunden müssen mit Lieferzeiten von mehreren Wochen rechnen und Händler wie Rose können Preiserhöhungen von bis zu 12% durchsetzen.

Das Fahrrad als Sport-, Transport- und Freizeitvehikel ist weiterhin gefragt, entsprechend bieten sich im Buchhandel Thementische an. Dabei decken die Publikationen in diesem Segment ein breites Spektrum ab, wie ein Blick auf die Themenbestsellerliste Rad fahren zeigt. In dem Verkaufsranking gehören einige Special-Interest-Anbieter wie Covadonga und Delius Klasing zu den Verlagen, die mehrfach mit Titeln vertreten sind:

Der auf Radsportliteratur spezialisierte Covadonga Verlag von Rainer Sprehe stellt nicht nur den Spitzenplatz mit „Sokrates auf dem Rennrad“ vom französischen Radrennfahrer Guillaume Martin , sondern auch den höchsten Neueinsteiger auf Platz 2: In „Quer durch Flandern“ hat Sportjournalist und Belgienkenner Harry Pearson eine Sehnsuchtsregion von Radsport-Begeisterten erkundet.

stellt nicht nur den Spitzenplatz mit vom französischen Radrennfahrer , sondern auch den höchsten Neueinsteiger auf Platz 2: In hat Sportjournalist und Belgienkenner eine Sehnsuchtsregion von Radsport-Begeisterten erkundet. Delius Klasing hat 4 Titel in den Top 15 platziert, darunter vor allem Reparatur-Handbücher wie „Das Blaue Buch der Fahrradtechnik“ (Platz 3) und „Der ultimative Bike-Workshop“ (5). Neu auf Platz 11 landet „Die Rennradwerkstatt“ von Christoph Allwang und Daniel Simon, erschienen in der 12. Auflage und einer der Longseller in diesem Bereich.

Hinweise zur Reparatur bietet auch ein Klassiker, den HarperCollins wiederentdeckt hat: „Radfahren“ von Reginald C. Shaw, erstmals erschienen 1953. Dabei heißt es in der Vorbemerkung zur Neuausgabe, dass „sein Text an vielen Stellen dem heutigen Stand der Technik nicht entspricht, dafür aber umso unterhaltsamer die Fahrradwelt der 1950er-Jahre lebendig werden lässt“.

