Buchhändlerisches Stimmungsbild: Noch keine Frühlingsgefühle

Das Ostergeschäft war verhalten (hier mehr). Wie es tatsächlich um die deutsche Buchkonjunktur nach 2 Jahren Corona-Einschränkungen und in der aktuellen Kostenkrise steht, wird sich in den kommenden Wochen in zwei Schritten erweisen:

Ende April haben sich zumindest die Saisoneffekte der starken Vor-­Oster-Wochen und der anschließenden Delle ausgependelt. Absehbar ist nach 4 Monaten über alle Vertriebswege ein kleines Plus gegenüber dem Vorjahr und ein kräftiges Plus für den stationären Buchhandel, das sich im Vergleich mit der Vor-Corona-Zeit aber deutlich ins Minus dreht.

Alles neu macht der Mai, wenn bei absehbar uneingeschränktem stationären Shopping ein Vergleich mit ebenso „normalen“ Vorjahresmonaten ansteht.

Derzeit, das zeigen Beobachtungen in den Innenstädten sowie eine aktuelle buchreport-Umfrage im Buchhandel, wird weiterhin freiwillig oder mit Vorgaben überwiegend mit Maske eingekauft bei zuletzt steigenden Besucherzahlen, so die Kundenfrequenz-Messstellen.

Die Umfrage zeigt auch eine durchwachsene, eher skeptische Stimmung im Buchhandel: