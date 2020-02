Neue Titel aus dem Harry-Potter-Kosmos

Auch mehr als 20 Jahre, nachdem der erste Harry Potter-Band in Deutschland veröffentlicht wurde, beschert J.K. Rowling dem Buchhandel weiterhin hohe Umsätze: 2019 und auch in den ersten Wochen dieses Jahres liegt die Britin auf Platz 4 der umsatzstärksten Autoren. Rowlings Hebel ist dabei weniger die immer noch stattliche Stückzahl, die über alle Titel fast an 1 Mio Exemplare heranreichen, sondern speziell die hochpreisigen Schmuck- und Gesamtausgaben-Verwertungen des Harry-Potter-Kosmos.

Laut Media Control-Handelspanel ist Carlsens Harry-Potter-Gesamtausgabe im Schuber für 149 Euro in fünfstelliger Absatzzahl der umsatzstärkste Einzeltitel. Es folgt …