Niklas Natt och Dag beendet seine schwedische Krimi-Trilogie

Bücher und Autoren

Der Stockholmer Autor Niklas Natt och Dag hat eine unbestreitbare Verbindung zur schwedischen Geschichte, denn er ist Mitglied einer schwedischen Adelsfamilie. Mit der Geschichte seines Heimatlandes beschäftigt er sich auch in seiner historischen Romantrilogie, die 2017 mit „1793“ begann. Die Erzählungen rund um die Ermittler Winge und Cardell finden jetzt mit „1795“ ihren Abschluss. Der dritte Band ist im schwedischen Verlagshaus Albert Bonniers Förlag erschienen und landet direkt nach Erscheinen auf Platz 1 der schwedischen Belletristik-Bestsellerliste.

Zum Inhalt von „1795“: Nach einer Feuerbrunst schleicht das Böse in Gestalt des zwielichtigen Tycho Ceton durch Stockholms verwinkelte Gassen. Er plant ein Komplott, das die ganze Stadt in den Abgrund reißen könnte. Seit mehr als einem Jahr versuchen Winge und Cardel ihn zu fassen. Doch Emil Winge wird von den Gespenstern seiner Vergangenheit verfolgt und Jean Michael Cardell ist mit der Suche nach der vermissten Anna Stina Knapp beschäftigt. Währenddessen bahnt sich das Inferno unaufhaltsam an.

Die „1793“-Reihe ist inzwischen in mehr als 35 Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet worden. Auch in Deutschland sind Natt och Dags Bücher beliebt: „1793“ und „1794“ konnten sich auf der SPIEGEL-Bestsellerliste Paperback Belletristik platzieren. Am 27. Januar erscheint die deutsche Übersetzung von „1795“ beim Bonnier-Verlag Piper.