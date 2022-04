Nicht immer gleich ein Triathlon

Bücher und Autoren

Der Frühling und das gute Wetter treiben Aktive jetzt wieder nach draußen. Fahrradfahren, Wandern und Wassersport sind als Outdoor-Aktivitäten nun gefragt – sowie der dazu passende Rat im Buchformat.

Ob an Land oder zu Wasser – die Themenbestsellerlisten stehen in dieser Woche ganz im Zeichen von sportlichen Freizeitbeschäftigungen an der frischen Luft. Die Buchtitel reichen dabei vom Auffrischen des eigenen Zweirads („Fahrradreparaturen“, Stiftung Warentest, Platz 3 in der Rubrik Fahrradfahren) über klassische Wanderziele wie „Mallorca“ oder „Madeira“ (Rother, Platz 1 und 2 bei Wandern) bis zu Anleitungen für den Sportboot-Führerschein (Delius Klasing mit verschiedenen Titeln zum Thema Wassersport).

Einen speziellen Ansatz hat Hannah Ross gewählt: In „Revolutions. Wie Frauen auf dem Fahrrad die Welt veränderten“, das die entsprechende Themenbestsellerliste anführt, erzählt sie die Geschichte des Fahrrads aus weiblicher Perspektive. Dazu startet sie bei den Anfängen des Radfahrens im 19. Jahrhundert, als Frauen unglaubliche Widerstände überwinden mussten, und schlägt einen Bogen bis in die Gegenwart und rund um die Welt. So wird das Fahrrad laut ihrem Verlag Mairisch zur „feministischen Freiheitsmaschine“. Übertragen hat den Titel aus dem Englischen Verleger Daniel Beskos persönlich.

