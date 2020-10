„Neustart Kultur“ nutzen: NEWBOOKS Solutions hilft mit digitalen Lösungen

Aus den Unternehmen

Der Bedarf an digitalen Lösungen für die B2B-Kommunikation wächst rasant. Zudem zwingt die aktuelle Situation Buchhandlungen nicht nur zum Neudenken ihrer Vertriebswege, sondern bietet mit dem Förderprogramm „Neustart Kultur“ auch eine einmalige Chance. Im Rahmen von „Neustart Kultur“ unterstützt NEWBOOKS Solutions den Buchhandel mit Angeboten zur Digitalisierung, die mit 80 Prozent bezuschusst werden (Antragstellung bis zum 31.10.2020).



Passend dazu hat NEWBOOKS Solutions Angebote entwickelt, mit denen auch kleine Buchhandlungen die Digitalisierung ihrer Vertriebswege umsetzen können – so einfach und kostengünstig wie möglich. Um Buchhandlungen jetzt einen schnellen Umstieg zu ermöglichen, wurden zudem neue Paketpreise geschnürt, die neben der Setup-Pauschale auch eine Schulung und die Lizenzgebühren für den Förderzeitraum enthalten. Je nach Unternehmensgröße und -profil bietet NEWBOOKS Solutions Standardsysteme oder Individuallösungen an und berät seine Kunden bei der Konzeption digitaler Vertriebsstrategien.

Zu den digitalen Lösungen gehören u. a. E-Procurement-Systeme für das Geschäft mit Firmen, Bibliotheken und öffentlichen Auftraggebern. Sowohl das Standardsystem Newbooks.biz als auch die Individuallösung eProc Premium ermöglichen die Bestellung und Verwaltung nationaler und internationaler Publikationen: Bücher, Zeitschriften und Lizenzprodukte – einschließlich SAP-Konnektivität, Anbindung an internationale digitale Marktplätze und Metasuche.

Bibliothekslieferanten wie EBSCO oder Delivros Orell Füssli bietet NEWBOOKS ein Approval Plan System zur Erzeugung automatisierter Bestellvorschläge. Damit können themenspezifische Titelselektionen im Corporate Design der Buchhandlung – mit großem Funktionsumfang wie etwa einem komfortablen OPAC-Abgleich – zur Verfügung gestellt werden. Auch wichtige Bibliotheksdienstleister wie ekz und hbz nutzen das System. Das Approval Plan System des Hochschulbibliothekszentrums erfüllt dabei die gesetzlichen Anforderungen an das barrierefreie Bearbeiten von Bestellvorschlägen.



Für den österreichischen RWS-Marktführer MANZ hat NEWBOOKS vor wenigen Wochen eine neue Online-Präsenz gelauncht. Als Plattform beinhaltet MANZ.at ein modernes Shopsystem für die Buchhandlung MANZ einschließlich E-Procurement-Funktionen, Veranstaltungsbereich „MANZ Rechtsakademie“, Titelredaktionssystem sowie eine ONIX-Schnittstelle für den MANZ Verlag u. v. m.

Über NEWBOOKS Solutions-iucon

Seit mehr als 15 Jahren entwickelt das Systemhaus Einkaufslösungen mit Schwerpunkt auf B2B-Handelsplattformen und stellt mit einer eigenen Katalogredaktion qualitativ hochwertige Produktdaten des In- und Auslands zur Verfügung. NEWBOOKS Solutions-iucon mit Standorten in Köln und Hattingen unterstützt Buchhandlungen, Verlage und Branchendienstleister in den Bereichen Datenmanagement, -prozesse und -anreicherung, Klassifikation und Verschlagwortung sowie zu den Themen E-Procurement, Approval Plan, Novitäten-Dienste und Webshops/Portale.



Das Systemhaus hat das Titelinformationssystem VLB-TIX technisch entwickelt, konzeptionell und strategisch mit erdacht und am Markt positioniert. Die technische Weiterentwicklung von VLB-TIX liegt bis heute bei NEWBOOKS Solutions-iucon.



Zu den Kunden gehören u. a. ekz, KNV Zeitfracht, Umbreit, MVB, Mayersche/Thalia, hbz, Otto Schmidt Verlag, Massmann, Rombach, Sack Fachmedien, Schweitzer Fachinformationen, ims, Boorberg/Buchservice, Reuffel, Hugendubel Fachinformation, Delivros Orell Füssli, Springer Nature, EBSCO, MANZ, Klett, Westermann, Hanser, Hogrefe.