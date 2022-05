Neues aus Hera Linds Bestsellerwerkstatt

Bücher und Autoren

Die Bestsellerautorin Hera Lind schafft es mit „Für immer deine Tochter“ (Diana) in diesem Monat auf Platz 1 der Schweizer Belletristik-Bestsellerliste. Der Titel beruht wie die vorangegangenen Romane auf einer wahren Geschichte und hat in den letzten Wochen auch in Deutschland bereits gepunktet. Aktuell steht das Taschenbuch hier auf Rang 3.

Zur Handlung: Paula findet in einer Küchenschublade das Tagebuch ihrer verstorbenen Mutter. Nie hatte Anna von ihrer Flucht mit Baby Paula aus Pommern nach Kriegsende 1945 erzählt. Beim Lesen des Tagebuchs offenbart sich Paula nun eine Wahrheit, die sie aus der Bahn wirft: Anna berichtet von ihrem monatelangen Verstecken mit dem Säugling, von ihrer Verzweiflung und von dem Deserteur Karl, der Anna und ihre kleine Tochter in letzter Sekunde rettet. Als Paula von ihrer wahren Identität erfährt, bricht für sie eine Welt zusammen, und sie sucht nach ihre Spuren.

Die unter Pseudonym schreibende Schriftstellerin Hera Lind ist seit Jahren regelmäßig in den SPIEGEL-Bestsellerlisten vertreten. Zuletzt schafften es die Romane „Mit dem Rücken zur Wand“ und „Grenzgängerin aus Liebe“ jeweils bis auf Platz 2 des Taschenbuch-Rankings. An ihrem Wohnort Salzburg bietet Lind auch Schreibseminare an.

Zur Bestsellerliste Schweiz geht es hier. (br+)