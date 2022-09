Frankfurter Buchmesse: Neuerungen im Programm

Kann die Frankfurter Buchmesse 2022 an die Zeiten vor der Corona-Pandemie anknüpfen? Um neue Anreize zu bieten, setzt die Leistungsschau auch auf neue Attraktionspunkte. „Wir haben vorhandene Veranstaltungsformate erweitert und neue geschaffen“, kündigt Messesprecherin Kathrin Grün an. Zu den Novitäten gehört auch die Einführung von neuen Öffnungszeiten für das Publikum.

Am Messefreitag können Privatbesucher erstmals bereits ab 9 Uhr durch die Hallen flanieren und auch auch gleich zugreifen. Vom Freitagmorgen bis zum Messesonntag ist den Ausstellern der Verkauf von Büchern (zum festen Ladenpreis) und auch anderer Medien ans Publikum erlaubt. Weitere Neuerungen im Überblick:

Spanien auf dem roten Teppich

Die 74. Frankfurter Buchmesse (19. bis 23. Oktober) rollt in diesem Jahr dem Gastland Spanien den roten Teppich aus. Sie wird am Dienstag, 18. Oktober, in Anwesenheit des spanischen Königspaares, König Felipe VI. und Königin Letizia eröffnet.

Die Delegation aus Spanien umfasst rund 200 Autorinnen und Autoren, Übersetzerinnen und Übersetzer sowie weitere Kreative. Unter dem Motto „Creatividad desbordante – Überbordende Kreativität“ soll der Ehrengast-Pavillon Raum für Begegnungen bieten. Spanien hat nicht zum ersten Mal am Main einen großen Auftritt. Vor 31 Jahren war das Land schon einmal Gastland der Buchmesse.