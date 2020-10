Neues Recht für neue Geschäfte

Neue Regeln für die Digitalwirtschaft und die Plattformökonomie: Das sollte auch Verlage interessieren, meint Rechtsanwältin Kerstin Bäcker und erklärt in einem Gastbeitrag, wieso das so ist.

Auch im Verlagsbereich haben sich in den vergangenen Jahren verschiedenste Varianten digitaler Vertriebsmodelle etabliert: Nach den klassischen On-Demand-Anbietern wie etwa Amazon, Ebook.de, Apple Books, Thalia und Weltbild, welche sich durch Pay-per-Download-Modelle auszeichnen, haben Abonnement-Dienste stark an Bedeutung gewonnen, siehe etwa Kindle Unlimited, Skoobe, Audible, Legimi, Nextory und Storytel. Allen diesen Diensten gemeinsam ist, dass die Betreiber als Content-Anbieter für die darauf verfügbaren Inhalte verantwortlich sind und daher vor der Veröffentlichung der jeweiligen Inhalte Lizenzen von den Rechteinhabern erwerben.

In direkter Konkurrenz zu ihnen stehen User-generated-Content (UGC-)Plattformen, bei denen anonyme Nutzer in automatisierten Verfahren massenhaft – auch geschützte – Inhalte veröffentlichen. Die bekanntesten Plattformen, wie etwa YouTube, erreichen ganz neue Nutzungsdimensionen: 28 Mio Nutzer zählt die Plattform allein in Deutschland täglich und wird jeden Monat von 77% der deutschen Internetnutzer besucht. Weltweit beträgt die tägliche Wiedergabedauer über 1 Mrd Stunden.

UGC-Plattformen spielen jedoch nicht nur im audiovisuellen Bereich eine wichtige Rolle bei der Distribution von Inhalten. Auch vorm E-Book-, Hörbuch- und Zeitschriftenmarkt macht diese Entwicklung nicht Halt. Dies zeigen Dienste wie Scribd, ResearchGate, Academia.edu und Yumpu.

Die Betreiber von UGC-Plattformen haben bislang aufgrund der unklaren Rechtslage einerseits die rechtliche und inhaltliche Verantwortung für die von den Nutzern veröffentlichten Inhalte überwiegend abgelehnt. Andererseits jedoch erzielen sie erheblichen Profit durch die Monetarisierung der veröffentlichten Inhalte, ...