Neuer Lockdown, neue Gesetze

In der Woche, in der Deutschland in den zweiten harten Lockdown gegangen ist, hat die Bundespolitik auch noch einmal gesetzgeberisch nachgesteuert, um die Folgen für betroffene Unternehmen abzumildern. Relevante Maßnahmen, die Bundestag und Bundesrat passiert haben, im Überblick.

Insolvenzrecht: Gelockerte Antragspflicht und Sanierungsoption

Eine der ersten Corona-Maßnahmen des Frühjahrs war es, die Insolvenzantragspflicht vorübergehend auszusetzen, um Pleiten zu verhindern. Zuletzt galt das nur noch für überschuldete Unternehmen bis zum Jahresende.

Jetzt bleibt die Insolvenzantragspflicht für Unternehmen, die im November oder Dezember einen Antrag auf Staatshilfe zur Abmilderung der Corona-Folgen gestellt haben, bis Ende Januar 2021 ausgesetzt. Denn: ...