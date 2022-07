Neuer Fall von Patterson erobert US-Bestsellerliste

Bücher und Autoren

Er ist einer der erfolgreichsten Autoren der Welt, die BBC zählt 450 Mio verkaufte Bücher – Es verwundert daher wenig, dass James Patterson regelmäßig die oberen Ränge der US-amerikanischen Bestsellerliste einnimmt und in der Bertelsmann- Bilanz auftaucht.

Auch sein neuer Thriller „Escape“ (Little, Brown), den er zusammen mit seinem Schreibpartner, dem Anwalt David Ellis verfasst hat, steigt neu auf Platz 3 ein. Darin jagt Detective Billy Harney einen milliardenschweren Gangsterboss und einen Gefängnisausbrecher, während das Leben eines jungen Mädchens auf dem Spiel steht.

Neben seinem eigenen bekannten Namen und diversen Wohltätigkeitsaktionen dürften auch die berühmten Kooperationspartner von Patterson regelmäßig für Verkäufe sorgen: Zuletzt veröffentlichte er gemeinsam mit der Country-Sängerin Dolly Parton den Roman „Run, Rose, Run“ (Little, Brown), 2019 schrieb er mit dem ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton „The President is Missing“ und „The President’s Daughter“, der in diesem Mai in den USA erschienen ist.

Pattersons Romane werden in deutscher Übersetzung bei den Penguin Random House-Verlagen Blanvalet, Goldmann und Limes publiziert. Als nächstes kommen in den Handel: