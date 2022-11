Neuer Börsenvereins-Vorstand wählt Stellvertreter

Personalia

Am Samstag nach der Frankfurter Buchmesse 2022 trat der neue Vorstand des Börsenvereins sein Amt an. In der konstituierenden Sitzung am Dienstag bestimmten die Vorstandsmitglieder nun die Ämter, die satzungsgemäß nicht direkt von der Hauptversammlung gewählt werden: Buchhändlerin Annerose Beurich wurde zum zweiten Mal zur stellvertretenden Vorsteherin, Zwischenbuchhändler Stefan Könemann zum stellvertretenden Schatzmeister und Schriftführer gewählt.

Annerose Beurich ist Inhaberin der Buchhandlung „stories!“ in Hamburg. Zuvor leitete sie von 2002 bis 2008 den deutschen Vertrieb und das Marketing des Barsortiments Libri.

Stefan Könemann ist seit 2012 geschäftsführender Gesellschafter des Könemann Vertriebs. Seit 2004 ist er in verschiedenen Funktionen für den Börsenverein aktiv, von 2012 bis 2018 war er als Vorsitzender des Ausschusses für den Zwischenbuchhandel bereits Mitglied des Vorstandes.

Der Vorstand für die Amtsperiode 2022 bis 2025 wurde am 21. Juni von der Hauptversammlung des Börsenvereins gewählt. Seine Amtszeit begann am 29. Oktober 2022 und endet am Freitag nach der Frankfurter Buchmesse 2025. Er setzt sich aus insgesamt neun Mitgliedern zusammen. Eine Übersicht der Mitglieder ist abrufbar unter: www.boersenverein.de/boersenverein/bundesverband/vorstand/.