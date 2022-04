Neuer Band der Waringham-Saga von Rebecca Gablé erscheint im September

Aus den Unternehmen

Was haben Robin, Julian, John, Eleanor, Nick und Yvain gemeinsam?

Sie alle sind Mitglieder der in England lebenden Familie Waringham und sie haben alle dieselbe Schöpferin: Autorin Rebecca Gablé.

Ihre Waringhams sind die Hauptfiguren einer der erfolgreichsten historischen Romanreihen Deutschlands, jedes Buch für sich ein gut 1000-seitiger Pageturner, mit denen uns die SPIEGEL-Bestsellerautorin ins englische Mittelalter reisen lässt.

2022 wird ein ganz besonderes Rebecca-Gablé-Jahr. Mit DRACHENBANNER erscheint am 13. September der siebte Band der überaus beliebten Saga.

Dies allein wäre schon Grund zu feiern, denn wie alle Romane wird auch DRACHENBANNER wieder von der riesigen Gablé-Fangemeinde sehnsüchtig erwartet. Aber es gibt noch einen weiteren Anlass: Lübbe feiert 2022 das 25-jährige Waringham-Jubiläum. Im November 1997 erschien mit DAS LÄCHELN DER FORTUNA der erste Band der Saga. Noch ahnte niemand, welche Erfolgsgeschichte damit geboren war. Aber der geschickt gewebte Roman, mit dem die Literaturwissenschaftlerin meisterlich reale Begebenheiten und Personen der Zeitgeschichte mit ihren fiktiven Heldinnen und Helden der Familie Waringham verbindet, begeisterte sofort ihre Leserschaft und zieht sie stets aufs Neue in ihren Bann.

Die sechs bereits vorliegenden Bände – DAS LÄCHELN DER FORTUNA, DIE HÜTER DER ROSE, DAS SPIEL DER KÖNIGE, DER DUNKLE THRON, DER PALAST DER MEERE und TEUFELSKRONE – erscheinen in einer exklusiven Jubiläumsausgabe am 26. August 2022. Der Lübbe Verlag begleitet das Jubiläum sowie das Erscheinen des neuen Romans mit einer großangelegten Kampagne.

Aber nicht nur ihre Fans lieben die so kenntnisreich wie unterhaltsam geschriebene Saga, auch die Presse feiert die Expertin für mittelalterliche englische Literatur als „Königin des historischen Romans“.

Marco Schneiders, Verlagsleiter Belletristik, freut sich: „Ein neuer Roman und ein prägnantes Jubiläum – schöner, ereignisreicher hätten wir uns den Herbst im Lübbe Verlag nicht wünschen können. Die Zusammenarbeit mit Rebecca Gablé über ein Vierteljahrhundert hinweg bedeutet uns sehr, sehr viel. In dieser Zeit ist ihr Name zum Synonym für ein ganzes Genre geworden. Gibt es eine größere Auszeichnung? Ich glaube nicht.“

In DRACHENBANNER führt Rebecca Gablé nach England ins Jahr 1238. Die junge Adela of Waringham und Bedric, Sohn einer leibeigenen Bauernfamilie, sind zusammen aufgewachsen. Während Adela als Hofdame zur Schwester des Königs geschickt und mit einem Ritter verheiratet wird, schuftet Bedric auf den Feldern von Waringham, dem Elend der Leibeigenschaft und der Willkür von Adelas Bruder ausgeliefert. Als die Situation unerträglich wird, flieht er. In London begegnet Bedric Simon de Montfort, dem charismatischen Schwager des Königs. Als 1258 Seuchen und Missernten über das Land ziehen, bricht ein Krieg aus, der eine neue Zeit einläutet …

DRACHENBANNER ist Rebecca Gablés 18. Buch. Ihre historischen Romane und ihr Sachbuch zur Geschichte des englischen Mittelalters wurden allesamt Bestseller und in viele Sprachen übersetzt. Die deutsche Gesamtauflage aller ihrer Bücher beträgt 7 Millionen Exemplare.

Das gleichnamige Hörbuch wird von Synchronsprecher Detlef Bierstedt eingelesen.

Weitere Informationen finden Sie hier:

https://www.luebbe.de/gable/

https://www.luebbe.de/waringham-jubilaeum