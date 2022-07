Neue Position für Alexandra Fürtauer bei Oetinger

Personalia, Verlage

Veränderung bei der Verlagsgruppe Oetinger: Birte Beyerle hat den Hamburger Kinder- und Jugendbuch-Verlag auf eigenen Wunsch verlassen. Ihre Führungsaufgaben im Außen- und Innendienst übernimmt Alexandra Fürtauer (Foto) – und zusätzlich auch noch eine neu geschaffene Stelle der Vertriebs- und Verkaufsleitung Buchhandel und Multimarkt.

Fürtauer, die seit 2009 bei der Verlagsgruppe Oetinger tätig ist, begann ihre Karriere in Österreich im Landesverlag (heute Thalia) nach einigen Jahren in der Führungsverantwortung und mit dem Aufbau der Weltbild-Filialkette und in diversen Beratungsfeldern wechselte sie in die Verlagsgruppe Oetinger. Dort baute sie den Bereich „Vertrieb Multimarkt, Lifestyle und Spielwarenhandel“ neu auf und leitete seit 2016 das „Vertriebs-Team Produkt“, das als Bindeglied zwischen Verkauf, Programm und Marketing agiert und in enger Zusammenarbeit mit diesen neue Produkte, Themenwelten und Verkaufsstrategien entwickelt.

Oetinger-Geschäftsführer Thilo Schmid: „Mit Alexandra Fürtauer übernimmt eine hocherfahrene und langjährige Kollegin die Aufgabe, den Kontakt zu unseren Handelspartnern weiter auszubauen. Den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen im Handel werden wir so innovativ, effektiv und partnerschaftlich begegnen.“