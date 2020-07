Neue Plattformen für Podcasts

Der Podcast-Boom hält an und neue Plattformen setzen auf den Trend auf. Was planen Audio Now (Bertelsmann), FYEO (ProSiebenSat.1) und Podimo?

Audio Now, FYEO und Podimo sind nur drei der neuen Audio-Plattformen, die innerhalb eines Jahres an den Start gegangen sind, mit Fokus auf kurzen Sprachformaten – vornehmlich Podcasts. Weitere Anbieter wie iTunes, Soundcloud, Spotify und Deezer, aber auch öffentlich-rechtliche TV-Sender sowie Produzenten wie Viertausendhertz haben Podcasts bereits seit einigen Jahren inklusive eigener Plattformen im Portfolio. Die coronabedingte verstärkte Online-Nutzung verleiht dem Kurzformat jetzt weiteren Auftrieb.

Die (Hörbuch-)Verlagsbranche geht noch recht zögerlich mit dem neuen Format um, das bereits um 2005 schon einmal einen Boom erlebt hatte. Die selbst produzierten Hörformate werden hier vornehmlich für Marketingzwecke mit Verweis aufs bestehende Programm eingesetzt ...

Dieser Beitrag ist zuerst erschienen im buchreport.spezial Hörbuch 2020, hier als E-Paper verfügbar und hier als gedruckte Ausgabe bestellbar.