Neue MA-Verkaufsveranstaltung in Frankfurt am 5. Juni 2020 im HAUS DES BUCHES

Aus den Unternehmen

Die Prolit Verlagsauslieferung und der fourierverlag veranstalten erstmals eine Buchausstellung für das Moderne Antiquariat.

Über viele Jahre hinweg wurde die Buchausstellung der Versandbuchhändlertage in Ulm seitens der Verlage genutzt, um neben den aktuellen Verlagsnovitäten auch Modernes Antiquariat anzubieten. Ab diesem Jahr wird es diese Buchausstellung nicht mehr geben.

So entstand zwischen der Prolit Verlagsauslieferung und dem fourierverlag schnell die Idee zu einer alternativen Veranstaltung. Diese Idee wird nun Realität. Am Freitag, dem 5. Juni 2020, von 9:00 – 17:00 Uhr wird es die erste gemeinsame Buchausstellung im Haus des Buches in der Braubachstraße in Frankfurt geben.

Durch die dezentrale Organisation der Veranstaltung und die Möglichkeit, diese in den Räumen des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels zu realisieren, konnten die Kosten je teilnehmendem Unternehmen auf 100 Euro beschränkt werden.

Interessierte Verlage und Buchhändler können sich gern bei Sabine Klees (sabine.klees@prolit.de) für weitere Informationen melden.