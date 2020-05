Neue Köpfe und Strukturen im KulturKaufhaus

Das KulturKaufhaus Dussmann will mit neuen Kräften durchstarten: Wie das Unternehmen mitteilt, haben die Geschäftsführer Thomas Burger und Andrea Ludorf „nach den personellen Veränderungen in der Logistik und der IT die nächsten Schritte in der strukturellen Veränderung des Medienkaufhauses in die Wege geleitet“. Die Details:

Frithjof Klepp (45) hat zum 1. Mai die Projektleitung für den neuen Onlineshop übernommen. Nach einigen Jahren bei der Buchhandlung Kiepert und der Online-Buchhandlung Kohlibri hatte Klepp 2012 die Buchhandlung Ocelot gegründet, die wegen ihres innovativen Digitalkonzepts branchenweite Beachtung fand. Nach dem Verkauf der Buchhandlung betreute er in den vergangenen Jahren zahlreiche Digitalprojekte in anderen Branchen, unter anderem im Immobiliengeschäft. Der Launch des neuen Onlineshops des KulturKaufhauses ist für den Herbst geplant. Weitere Unterstützung kommt dabei von der Netzwerkagentur sdk.group, die bei den ersten strategischen Fragestellungen involviert ist.

Neu eingeführt wird die Ebene der „Floormanager", welche die strategischen und sortimenterischen Themen auf Etagenebene vorantreiben sollen. Neu auf diesen Positionen sind Thomas Freese (54, 3. OG) und Diana Fröhlich (39, English- and International Bookshop). Beide sind bereits länger für das KulturKaufhaus tätig.

Zum 1.Juni. nehmen außerdem Kerstin Lindner (53, 2. OG) und Martin Gebhardt (49, EG) ihre Tätigkeit als Floormanager auf. Lindner arbeitete zuvor unter anderem bei Osiander und Decius, wo sie zuletzt den Einkauf und das Sortimentscontrolling der Filialen verantwortete. Gebhardt kommt von MediaMarktSaturn, wo er zuletzt im Bereich Category Management tätig war und in 22 Jahren Betriebszugehörigkeit Erfahrungen in zahlreichen Branchen, unter anderem Musik, Film, Spielwaren und Merchandise, erwarb.