Neue Kaufmännische Verlagsleitung im Spurbuchverlag

Aus den Unternehmen

Der Spurbuchverlag, mit Sitz in Baunach bei Bamberg, hat eine neue Kaufmännische Leitung bekommen. Natalie Scheller (29) ist seit 1. März 2022 für die gesamte kaufmännische Abwicklung von der Lagerverwaltung, über Versand und Rechnungsstellung zuständig. Für die Verlagsproduktion zeichnet Viktoria Gontscharow (34) verantwortlich. Sie konnte für das abgelaufene Jahr mit 49 Neuerscheinungen einen neuen Verlagsrekord vorweisen.

Der Spurbuchverlag hat sich im Laufe der Jahre zu einem Verlag mit einem breiten Angebot entwickelt. Neu war im abgelaufenen Jahr die große Zahl an Kunstkalendern. Insgesamt wurden im Jahre 2021 genau 49 Bücher aus ganz unterschiedlichen Sparten vorgestellt. Damit hat der Verlag seinen Höchststand an Neuproduktionen innerhalb eines Jahres deutlich übertroffen. Es wurde also Zeit für eine Neuorganisation.

Schwerpunkte des Verlagsprogrammes sind „Alternative Medizin und Gesundheit“, wo der Verlag mehrere bestsellerverdächtige Bücher im Programm hat. Zweiter wichtiger Baustein des Programms ist das Thema Kunst und Architektur, der dritte Pfeiler des Programms ist Jugendbewegung, wo der Verlag europaweit das mittlerweile umfangreichste Programm zur Geschichte der Pfadfinder- und Jugendbewegung vorstellen kann. Für das Jahr 2022 ist ein ähnliches Programm vorgesehen. Neu werden einige Veröffentlichungen „Frankonia“ zur fränkischen Geschichte und Literatur hinzukommen.