Neue Gesellschafter bei der Verlagsgruppe Beltz

Der Gesellschafterkreis der Weinheimer Holding Beltz Rübelmann wird erweitert. Die nächste Generation steht in den Startlöchern.

Erste Gesellschaftsanteile werden demnach an die Enkel von Manfred Beltz Rübelmann übertragen. Frühzeitig wollen die Hauptanteilseigner Matthias Rübelmann, Christina Blum, Marianne Rübelmann und Ulrich Rübelmann, die jeweils 16% Anteile an der Unternehmensgruppe halten, die nächste Generation an der Gesellschaft beteiligen, so das Unternehmen. Ende 2020 wurden daher erste Anteile auf alle 11 Enkel im Rahmen einer vorweggenommenen Erbfolge übertragen. Zur neuen Verteilung der Anteile wurden keine Angaben gemacht.

„Wir Geschwister sind uns mit dem Beirat sowie dem Stiftungsrat einig, dass es für das Unternehmen die beste Lösung ist, wenn wir nach und nach Anteile an unsere Kinder übertragen“, erklärt Marianne Rübelmann, Geschäftsführerin der Verlagsgruppe Beltz, des Campus Verlages sowie der Beltz Grafischen Betriebe und Vorstandsvorsitzende der Beltz Rübelmann Stiftung, die Entscheidung.

In den letzten 10 Jahren seien alle Nachfolgerinnen und Nachfolger in regelmäßigen Schulungen intensiv auf ihre Rolle als Gesellschafterinnen und Gesellschafter vorbereitet worden. „Diese Maßnahme in Kombination mit der bereits vollzogenen Gründung der Beltz Rübelmann Stiftung bedeutet für die gesamte Unternehmensgruppe einen Schritt in Richtung Zukunft und Sicherheit“, führt Marianne Rübelmann aus. Es sei nur folgerichtig, auch die nun 7. Inhabergeneration frühzeitig und nachhaltig an der Zukunft der Unternehmensgruppe teilhaben zu lassen und weiterhin die Unabhängigkeit aller Unternehmen zu sichern.