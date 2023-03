Neue Doppelspitze bei Fischer Kinder- und Jugendbuch

Personalia

Der Fischer Kinder- und Jugendbuch Verlag (FKJV) in Frankfurt am Main erhält eine Doppelspitze. Susanne Krebs wird zum 1. Juni neue Verlegerische Geschäftsführerin. Meike Knops, die bisherige Verlagsleiterin, wird bereits zum 1. April 2023 als COO/CFO Geschäftsführerin.

Nach Stationen u.a. bei Sauerländer und dem Arena Verlag war Susanne Krebs mehr als 17 Jahre lang beim cbj Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe tätig. Zuletzt war sie als Verlagsleiterin für die Weiterentwicklung der Verlage cbj und cbt sowie für die Gründung des neuen Kinderbuchverlags Penguin JUNIOR verantwortlich.

Meike Knops ist seit Januar 2021 FKJV-Verlagsleiterin. Die studierte Ökonomin begann ihren Berufsweg bei der Unternehmensberatung PwC, arbeitete dann ab 2017 bei der Holtzbrinck Publishing Group in Stuttgart und als kaufmännische Geschäftsleiterin des Verlags Kiepenheuer & Witsch in Köln, bevor sie ins Fischer-Verlagshaus an den Main wechselte.

„Ich freue mich sehr darauf, die vielfältigen und reichen Programme des Fischer Kinder- und Jugendbuchverlags strategisch weiterentwickeln zu dürfen“, so Susanne Krebs. „Und ganz besonders freue ich mich auf die Menschen — auf das Tandem mit Meike Knops, auf die erfahrenen Kolleg*innen intern und extern und die wundervollen Autor*innen und Illustrator*innen.“ Meike Knops ergänzt: „Gemeinsam werden wir dem Fischer Kinder- und Jugendbuch neue Möglichkeiten eröffnen. Wir haben in den letzten zwei Jahren schon viel auf den Weg gebracht und werden mit dieser Neuaufstellung diesen zukunftsorientierten Bereich entscheidend weiter ausbauen können.“

Carel Halff (CEO der Holtzbrinck Buchverlage): „Das Kinder- und Jugendbuch ist ein wichtiger Teil der Holtzbrinck-Gruppe und hat mit den bekannten Marken eine lange Tradition. Wir werden mit der neuen Geschäftsführung, dem Verlagsteam, mit unseren Autor*innen und Illustrator*innen einen starken Fokus auf dieses strategisch sehr aussichtsreiche Feld des Buchmarkts legen.”