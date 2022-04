Neue Bridgerton-Staffel treibt Fans auch in die Buchshops

Bücher und Autoren

Dass die von Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy) produzierte Netflix-Serie „Bridgerton“ die Herzen höher schlagen lässt, ist wohl kaum zu bestreiten. Schon die erste Staffel, die Ende 2020 ihre Premiere feierte, sorgte für Begeisterung. Die 8 Folgen waren schnell verdaut, auf Nachschub mussten die Fans bis Ende März warten – seit dem 25. März ist die 2. Staffel verfügbar.

Mit ihrer Mischung aus Jane Austen und „Sex an the City“ – viel amouröse Exkurse inklusive – spricht sie die Zielgruppe sofort an. Zumal die Charaktere etwas selbstständiger oder selbstbewusster gestaltet sind als es die Zeitlinie (frühes 19. Jahrhundert) eigentlich erwarten ließe.

Die lang erwartete neue Staffel sorgt aber auch an anderer Stelle für Freude. Denn im Buchhandel sind die Romanvorlagen von Julia Quinn (alle bei HarperCollins erschienen) plötzlich spürbar stärker nachgefragt. In der aktuellen SPIEGEL-Bestsellerliste Taschenbuch haben es sagenhafte 7 Titel wieder in die Rangliste geschafft, 6 davon sind Wiedereinsteiger, nur „Der Duke und ich“, erschienen im November 2021, klettert in der zweiten Woche von Rang 48 auf Rang 9.

Hier geht es zur Bestsellerliste Taschenbuch Belletristik