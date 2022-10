Neueinsteiger auf den SPIEGEL-Bestsellerlisten

Bücher und Autoren

Der Bücherherbst ist angelaufen, auf den SPIEGEL-Bestsellerlisten punkten Neueinsteiger. Eine Auswahl:

Ian McEwan punktet für Diogenes im SPIEGEL-Ranking Hardcover Belletristik: Sein Roman „Lektionen“ platziert sich als höchster Neueinsteiger auf Platz 8. Diogenes ruft für den 720-Seiten-Titel stolze 32 Euro auf. Erzählt wird die Geschichte eines Mannes, der seine Schulzeit in einem Internat verbringt. Dort trifft er auf eine Klavierlehrerin, die den 14Jährigen verführt und missbraucht. Ein Erlebnis, das sein ganzes späteres Leben aus der Bahn werfen wird.

Reinhold Messner klettert mit seiner Frau Diane Messner als Co-Autorin in der Hardcover-Sachbuch-Bestenliste mit „Sinnbilder“ aus dem Stand auf Platz 7. Er erzählt bei S. Fischer von dem, was Erfolge ausmacht: die Fähigkeit, Ballast abzuwerfen, Verzicht statt Konsum. Was hat ihn aus der Enge eines Bauerndorfs in den Dolomiten auf die höchsten Gipfel der Welt geführt? Was motiviert ihn heute? Welche Werte haben ihn auf seinem Weg geleitet? Das sind weitere Fragen, über die die Messners schreiben.

Olivie Blake scheint als Neueinsteigerin auf Platz 12 in der Beletage der Hardcover-Belletristik auf. Ihr Fantasy-Roman „The Atlas Six: Wissen ist tödlich“, ist der Auftaktband einer Trilogie, die sich um die sagenhafte Bibliothek von Alexandria rankt. Die Melange aus Krimi und Magie liegt bei Fischer Tor vor. Ursprünlich hatte es die Autorin im Selbstverlag publiziert. Auf TikTok wurde der Titel zu einer Sensation, bevor es von Tor Books erneut veröffentlicht und in 20 Sprachen übersetzt wurde.

Birgit Fischer schafft mit „Starseeds“ im Hardcover-Sachbuch auf Rang 8 den zweithöchsten Neueinstieg. Fischer erforscht nach eigenen Angaben mithilfe ihrer ausgeprägten medialen Fähigkeiten galaktische Intelligenzen. Die Botschaften der „Starseeds, die von der Autorin gechannelt werden, sollen Menschen auf der Erde in allen Lebenslagen helfen. Das verspricht sie bei Integral/Lotos/Ansata.

Margarethe Honisch stellt mit „So wirst du finanziell frei“ bei Piper „13 clevere Geldstrategien erfolgreicher Frauen“ als höchste Neueinsteigerin im Paperback-Sachbuch vor. Honisch ist Gründerin, Anlegerin und Finanzkolumnistin. Mit ihrer Finanzplattform Fortunalista hilft sie Frauen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Sie schreibt nicht nur im Web, für Zeitschriften und als Buchautorin, um Frauen bei der Geldanlage zu helfen. Auch mit ihren Vorträgen, Kursen und Workshops will sie Frauen dazu bringen, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen.

Sarah Sprinz bleibt für das Bastei-Lübbe-Label Lyx eine sichere Bank. Mit „Dunbridge Academy – Anytime“, dem 3. Band ihrer „Dunbridge“-Trilogie, erobert sie als Neueinsteigerin Platz 1 in der Paperback-Belletristik-Liste. Sprinz pflegt einen heißen Draht zur Zielgruppe. „Ich kann kaum glauben, dass wir nun schon zum dritten und letzten Mal nach Schottland zurückkehren. Findet ihr nicht auch, es fühlt sich an, als wäre es gestern gewesen, dass der erste Band der Reihe erschienen ist?“, schreibt sie ihren treuen Leserinnen.

Wobei Lyx gleich doppelt die Korken knallen lassen kann. Auf Platz 2 glänzt, ebenfalls als Neueinstieg, „A Touch of Ruin“ von Scarlett St. Claire. Ein Urban-Fantasy-Drama mit Anklängen aus der griechischen Mythologie.

Zu den aktuellen SPIEGEL-Bestsellerlisten geht es hier.