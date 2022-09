Überblick: Neu auf der SPIEGEL-Bestsellerliste

Bücher und Autoren

Die Herbst-Novitäten schlagen auch in dieser Woche zahlreich in den SPIEGEL-Bestsellerlisten ein. Ein Überblick.

Donna Leon

ist vor allem für ihre verkaufsstarken „Brunetti“-Krimis bekannt. Vor ihrer Tätigkeit als Schriftstellerin war sie aber auch Reiseleiterin in Rom, Werbetexterin in London, Lehrerin und Dozentin im Iran, in China und Saudi-Arabien. Kleine Geschichten aus ihrem Leben und von den zahlreichen Orten hat Leon, die Ende September 80 Jahre alt wird, jetzt unter dem Titel „Ein Leben in Geschichten“ bei ihrem Hausverlag Diogenes vorgelegt und platziert sich damit auf Rang 12 der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Sachbuch. Vergangene Woche hatte sich mit Elke Heidenreich eine Autorin ebenfalls mit kleinen autobiografischen Geschichten im Ranking platziert (aktuell auf Rang 2).

Daniela Dröscher

erzählt in ihrem autofiktionalen Roman „Lügen über meine Mutter“ aus Sicht der Tochter von einer übergewichtigen Frau, die durch ihren Mann kontrolliert und gegängelt wird. Die Protagonistin ähnle ihrer eigenen Mutter, erzählte die in Berlin lebende Autorin im SPIEGEL. In dem Artikel schreibt Redakteurin Elisa von Hof, dass die Beschreibungen des familiären und gesellschaftlichen Umgangs mit der Hauptfigur oft nur schwer zu ertragen seien. Das von Kiepenheuer & Witsch verlegte Buch steht auf der Longlist des diesjährigen Deutschen Buchpreises und neu auf Platz 14 der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik.

Laura Kneidl und Bianca Iosivoni

sind als Romantasy-Autorinnen meist solo unterwegs, machen aber seit Sommer 2020 gemeinsame Sache und haben gerade den sechsten und letzten Band ihrer New-Adult-Fantasy-Reihe „Midnight Chronicles: Nachtschwur“ bei Lyx vorgelegt. Die Titel standen bisher regelmäßig auf der SPIEGEL-Bestsellerliste, auch die Novität steigt direkt auf Platz 2 der Liste Paperback Belletristik ein. In der Welt der „Midnight Chronicles“ schließt sich eine Gruppe junger Jägerinnen und Jäger zusammen, um den Kampf gegen das Böse aufzunehmen. „Dabei setzen sie nicht nur ihre Leben, sondern auch ihre Herzen aufs Spiel“, so der Klappentext.

Jessie Inchauspé

ist eine französische Ernährungsexpertin und Unternehmerin. Ihr Instagram-Account „Glucose Goddess“ zählt über 50.000 Follower. Ihre Erkenntnisse hat sie in den Heyne-Titel „Der Glukose-Trick“ gegossen, der auf Platz 10 des Rankings Taschenbuch Sachbuch landet. Der Titel ist im Original im britischen Verlag Short Books erschienen und in Deutschland bereits seit Januar auf dem Markt. Die 1992 geborene Französin lebt in New York.

Carlo Masala

ist seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine als eloquenter Experte in Politsendungen gefragt. In der Neuauflage seines von C.H. Beck herausgegebenen Titels „Weltunordnung“ analysiert Masala die jüngere westliche Außen- und Sicherheitspolitik, die seit der Niederlage in Afghanistan und Putins Krieg gegen die Ukraine auf dem Prüfstand stehe. Damit erreicht er zum Start Platz 7 der Paperback-Sachbuch-Liste. Masala ist Politikwissenschaftler und Inhaber des Lehrstuhls für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr München. Auf der SPIEGEL-Bestsellerliste steht er zum ersten Mal. Die erste Fassung von „Weltunordnung“ war 2016 erschienen.

