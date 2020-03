Netflix zeigt Deborah Feldmans »Unorthodox«

Bücher und Autoren

In der chassidischen Satmar Gemeinde in Williamsburg, New York, herrschen die strengsten Regeln einer ultraorthodoxen jüdischen Gruppe weltweit. Als Deborah Feldman im Jahr 2012 in ihrer Autobiografie „Unorthodox“ vom Leben in dieser Gemeinde, ihrer Emanzipation von den Traditionen und schließlich ihrem Auszug berichtete, landete sie in den USA einen Bestseller. 2016 erschien „Unorthodox“ auf Deutsch (Secession) und kletterte bis auf Platz 4 der SPIEGEL-Bestsellerliste. Im folgenden Jahr sicherte sich die btb-Taschenbuchausgabe ebenfalls Rang 4 im Sachbuch-Ranking.

Nun hat sich der Streaming-Dienst Netflix der Geschichte von Deborah Feldman angenommen und die vierteilige Miniserie „Unorthodox“ produziert. btb hat „Unorthodox“ zum Serienstart als „Das Buch zur Netflix-Serie“ neu aufgelegt.

Weitere Serien mit Buchbezug bei Streaming-Diensten:

»Amazon Prime«

Der Streaming-Anbieter Amazon Prime hat beispielsweise die Serien „The Expanse“ (James Coreys Buchserie bei Heyne), „Good Omens“ (die Vorlage „Ein gutes Omen“ von Terry Pratchett und Neil Gaiman bei Piper) und „Tom Clancy’s Jack Ryan“ (Bücher zur Figur Jack Ryan bei Heyne) im Portfolio.

»Netflix«

Seit dem 20. März ist bei Netflix die Fantasy-Serie „Der Brief für den König“, die auf dem gleichnamigen Roman von Tonke Dragt (in Neuauflage bei Beltz) basiert, abrufbar. Außerdem zeigt Netflix seit Februar eine Adaption von Joe Hills „Locke & Key“-Comics (Panini).

»Sky«

Sky zeigt beispielsweise die Serienadaptionen „ZeroZeroZero“ (seit 26. März) nach dem Bestseller von Roberto Saviano („Zero Zero Zero“ bei dtv) und die Mystery-Thrillerserie „The Outsider“ (seit 20. März) nach Stephen King („Der Outsider“ bei Heyne).