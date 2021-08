»Nahschuss« kommt in die Kinos

Bücher und Autoren

Der Film „Nahschuss“ über die Todesstrafe in der DDR kommt am 12. August in die Kinos. Der historische Hintergrund: Von der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik im Jahr 1949 bis zur Abschaffung der Todesstrafe im Jahr 1987 sind in der DDR mindestens 164 Personen zum Tode verurteilt worden. Das letzte Todesurteil wurde am 26. Juni 1981 in Leipzig an Dr. Werner Teske vollstreckt. Der Hauptmann im Auslandsgeheimdienst der Stasi war zwei Wochen zuvor wegen vollendeter Spionage und vorbereiteter Fahnenflucht für schuldig erklärt worden. Innerhalb des Geheimdienstes und auch gegenüber Familienangehörigen wurde die Hinrichtung Teskes jedoch geheim gehalten.

Der Journalist Gunter Lange widmet sich in seinem bei Ch. Links veröffentlichten Buch „Der Nahschuss“ dem Leben Werner Teskes und den offenen Fragen, die das Todesurteil hinterlassen hat. Anhand von Prozessakten, Interviews mit Geheimdienstexperten und Gesprächen mit Teskes ehemaligen Kollegen zeichnet er dabei Teskes Lebensweg von der Kindheit bis zu seiner Tätigkeit als Führungsoffizier beim Auslandsnachrichtendienst der DDR nach.

Basierend auf der Lebensgeschichte Teskes kommt jetzt auch der Spielfilm „Nahschuss“ in die Kinos. In dem Drama von Regisseurin und Drehbuchautorin Franziska Stünkel spielt Lars Eidinger den Akademiker Frank Walter, der beim Auslandsnachrichtendienst der Stasi anheuert, aber im Laufe der Zeit moralische Zweifel an seiner Tätigkeit bekommt und aussteigen will.

Weitere Film mit Buchbezug im Kino:

»Tom & Jerry« (ab 12. August im Kino)

Weil die Maus Jerry und der Kater Tom rausgeworfen wurden, beschließen sie, von nun getrennte Wege zu gehen. Doch nachdem sich Tom in einem Hotel eingenistet hat, holt die Angestellte Kayla (Chloë Grace Moretz) Tom dazu, um den Nager wieder loszuwerden. Schon bald entpuppt sich jedoch Kaylas Vorgesetzter Terrance (Michael Peña) als die wahre Bedrohung. So raufen sich die Erzfeinde zusammen, um gemeinsam mit Kayla gegen Terrance vorzugehen.

„Tom & Jerry“-Geschichten erscheinen bei Nelson.