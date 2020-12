Nadja Schreiber unterstützt Presseabteilung von Kiepenheuer & Witsch  

Aus den Unternehmen

Seit 1. Dezember ist Nadja Schreiber (33) Pressereferentin bei Kiepenheuer & Witsch und betreut dort sowohl belletristische Titel als auch Sachbücher. Sie folgt auf Lena Schweins, die die Branche gewechselt hat.

Schreiber kommt von Edel Books in Hamburg, wo sie seit 2015 in der Presseabteilung tätig war, zuletzt als Senior-PR-Managerin.

Nach ihrem Studium der Literaturwissenschaft in Bonn und Oxford begann sie ihre Verlagslaufbahn bei Schwarzkopf & Schwarzkopf in Berlin, wo sie im Anschluss an ihr Volontariat mehr als zwei Jahre Teil des Presseteams war.