Warum Nachhaltigkeit für Unternehmen wichtig ist

Management, Produktion & Prozesse, Veranstaltung, Verlage

Nicht erst mit den immer heißer werdenden Klimakatastrophen-Szenarien hat sich das Thema „Nachhaltigkeit“ auch in der Buch- und Medienbranche breit gemacht. Doch ökologisch korrektes, gütesiegelwürdiges Arbeiten ist dabei nur ein Aspekt, das Gesamtbild eines nachhaltig agierenden Unternehmens besteht aus weiteren Elementen. Auch sozial und wirtschaftlich nachhaltige Prozesse und Verhaltensformen müssen beleuchtet und etabliert werden und bilden dann einen zentralen Erfolgsfaktor für die Zukunft von Unternehmen.

Der Verlagsmanager und Geschäftsleiter Märkte & Unternehmen des WWF Deutschland Dr. Martin Bethke berichtet am 15.09.2021 im Gespräch mit Markus Wilhelm, Publisher Consultants, von seinen Erfahrungen zum Thema Nachhaltigkeit. Sinn und Unsinn von Zertifizierungen, Idee zu mehr nachhaltigem Wirtschaften und soziale Nachhaltigkeitsfragen werden debattiert, zudem bleibt Zeit für die Diskussion mit den Teilnehmenden des Webinars.

Eine Woche später, am 22.09.2021 wird das Thema in einem Praxis-Seminar mit Olaf Deconinck vertieft. Hier erfahren Sie, wie Sie sowohl für sich als auch innerhalb Ihres Unternehmens die Bedingungen für mehr Nachhaltigkeit schaffen können, um aktuelle und zukünftige Krisen zu meistern.

Das Webinar ist Teil der dreiteiligen Serie „Take your Change – Das Zukunfts-Labor„ von publisher consultants und buchreport. Die nächsten Termine: Mittwoch, 24. November & 1. Dezember um 12 Uhr zum Thema Digitalisierung

Referenten:

Dr. Martin Bethke ist Geschäftsleiter Märkte & Unternehmen sowie Geschäftsführer der Panda Fördergesellschaft für Umwelt mbH beim WWF Deutschland. Er blickt auf zahlreiche Stationen innerhalb der Verlagsbranche zurück u.a. als Verlegerischer Geschäftsführer beim Ravensburger Buchverlag, Verleger bei Benevento sowie Gründer der Storyvents GmbH. Er gilt als Experte für Nachhaltigkeitskommunikation und Business Development.

Olaf Deconinck ist systemischer Coach und Dozent für Projektmanagement und Organisationsentwicklung an der bbw Hochschule Berlin und für Kooperatives Arbeiten an der IU Berlin. Bis 2019 war er bei MairDumont tätig, zuletzt als Prokurist und Bereichsleiter Prozessmanagement Print & Einkauf. Seit 2021 ist Deconinck als freier Berater bei Publisher Consultants mit an Bord, seine Schwerpunkte sind die Weiterentwicklung und das Coaching von Führungskräften und Teams sowie Einkauf, Herstellung und Prozessoptimierung im Medienbereich.

Markus Wilhelm ist Geschäftsführender Gesellschafter der Publishing Consultant GmbH in München. Nach Stationen in namhaften Verlagen gründete er das Unternehmen 2013. Die Schwerpunkte von Wilhelm sind neben Innovations-, Reorganisations- und Digitalisierungsprojekten die Themen Einkauf, Kostenoptimierung sowie In- und Outsourcing. Neben der Strategie- und Geschäftsmodellentwicklung begleitet Wilhelm Unternehmen auch als Interim-Manager und im Changemanagement im Kontext der Digitalisierung und Einführung agiler Geschäftsprozesse.

Termin:

Mittwoch, 15. September 2021, 13 Uhr

und

Mittwoch, 22. September 2021, 13 Uhr

Dauer:

jeweils ca. 60 Minuten