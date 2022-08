Nachfolgerinnen der Musial-Buchhandlung starten noch im August

Handel

Die Recklinghäuser Buchhandlung Musial musste Ende Juni nach Insolvenz schließen, doch die Verwalter haben eine schnelle Nachfolge gefunden: Julia Kortenjann und Regina Schwan, die zuletzt zum Musial-Team gehörten, übernehmen die Buchhandlung im Wulff’schen Haus.

Das Duo signalisiert mit dem Namen Kapitel Zwei Kontinuität, übernimmt auch das erst 4 Jahre alte Mobiliar, setzt aber neue Akzente:

Es wird ein Online-Shop (von Umbreit) integriert, dessen Fehlen Patrick Musial auch spät als „strategischen Fehler“ bezeichnet hatte.

Young Adult/New Adult findet erstmals Platz im Programm und soll auch ein jüngeres Publikum anziehen.

Neue Zielgruppen werden außerdem via Social Media, vor allem Instagram, angesprochen.

angesprochen. Das Taschenbuch-Angebot wird ausgebaut.

Die Warengruppen werden um Nonbooks ergänzt.

Neue Sitzecken sollen helfen, die Verweildauer zu erhöhen.

Ohne große Eröffnungsfeier wird es am 18. August losgehen – ein Start in schwieriger Zeit. „Aber“, sagt Regina Schwan auf das Wagnis angesprochen, „wir kennen unsere Kundschaft und gehen davon aus, dass wir mit Veranstaltungen und Kooperationen vor Ort das Vor-Corona-Niveau wieder erreichen.“

Viele Kunden hätten schon in den vergangenen Tagen neugierige Blicke in das (noch weitgehend leere) Geschäft geworfen, in dem sich die Regal erst langsam wieder füllen. Über die Gründe des Musial-Scheitern wollen die beiden Neu-Buchhändlerinnen nun auch gar nicht mehr lange sprechen. Sicher hätten der Wegfall von Veranstaltungen, von Büchertischen oder Angeboten wie Sprachkursen einen erheblichen Teil zur Unwucht beigetragen. An der grundsätzlichen Ausrichtung, am Bucheinkauf habe es also eher nicht gelegen.

Zum Neustart sorgt die Stadt Recklinghausen für gute Startbedingungen, sie tritt bis Ende 2023 als Vermieter auf und reduziert dank eines Förderprogramms die Miete und damit einen Kostenblock deutlich. Ab 2024 greift ein Anschlussvertrag.