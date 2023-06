Morde und Magie auf den SPIEGEL-Bestsellerlisten

Bücher und Autoren

Die Verlage veröffentlichen mit Blick auf die beginnende Urlaubssaison verstärkt Krimis mit Lokalkolorit von bekannten Bestsellerautoren und prägen damit besonders die aktuelle SPIEGEL-Bestsellerliste Taschenbuch Belletristik.

Die höchste Neueinsteigerin des prominentesten SPIEGEL-Bestseller-Plakats Hardcover Belletristik fällt da inhaltlich etwas aus dem Rahmen: Schon der Auftaktband von Anna Bennings Urban-Fantasy-Trilogie „Dark Sigils. Was die Magie verlangt“ bescherte Fischer im vergangenen Jahr Platz 8 der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik. Der jetzt erschienene Nachfolger „Dark Sigils. Wie die Dunkelheit befiehlt“ steigt neu auf Platz 6 des Rankings ein. Eine limitierte Erstauflage hat der Verlag mit farbigem Buchschnitt versehen.

In dem neuen Band schließt sich die Protagonistin Rayne den Rebellen an, um zum achten Dark Sigil, einem der „mächtigsten Artefakte, die je geschmiedet wurden“, zu gelangen.

Schon mit ihrer vorherigen Debüt-Trilogie „Vortex“ erlangte die aus Schweinfurt stammende Schriftstellerin, die vielfältige Erfahrungen in der Buchbranche mitbringt, Bekanntheit. Denn Anna Benning ­absolvierte ein Studium der Literaturwissenschaft, war als Buchrezensentin sowie als Aushilfsbuchhändlerin tätig und arbeitet seit 2013 in einem Verlag.

