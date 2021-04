Mord in den Schweizer Alpen

Eine dunkle Nacht im Dezember, ein Mord im vornehmen Hotel Palace de Verbier in den Schweizer Alpen. In diesem Setting spielt der neue Roman des frankophonen Schweizers Joël Dicker. Das Besondere: „Der Joël in meiner Geschichte bin ich selbst – manchmal“, erklärt der Autor in einem Interview mit seinem deutschen Verlag Piper. „Das Geheimnis von Zimmer 622“ belegt in der Schweiz auf Anhieb den ersten Platz. Auf der deutschen SPIEGEL-Bestsellerliste schaffte es der Titel auf Rang 5 und platziert sich in dieser Woche auf der 7 (s. hier).

2013 wurde Dicker mit „Die Wahrheit über den Fall Harry ...