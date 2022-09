Mixtvision und Assemble Entertainment schließen Kooperationsvertrag

Aus den Unternehmen

Die Mixtvision Mediengesellschaft und Assemble Entertainment haben einen langfristigen Kooperationsvertrag geschlossen. Künftig übernimmt Assemble die Auswertung der bislang von Mixtvision gepublishten, vielfach ausgezeichneten Spiele „FAR: Lone Sails“, „Interrogation: You will be deceived“, „Minute of Islands“, „A Juggler’s Tale“ und „Onde“.

Die Assemble Entertainment GmbH ist ein deutscher Publisher von Computerspielen, der 2016 gegründet wurde, und schon nach kurzer Zeit zu den Key Playern der deutschen Spielebranche zählt. 2020 und 2021 wurde Assemble beim Deutschen Entwicklerpreis als „Bester Publisher“ ausgezeichnet.

Die Mixtvision Mediengesellschaft ist ein unabhängiges, kreatives Medienunternehmen, das 2005 gegründet wurde. Kerngeschäft war zu Beginn der Mixtvision Kinder- und Jugendbuchverlag, schon früh aber wurden alle Medien genutzt, um neue Formen des Geschichtenerzählens zu entwickeln. So entstanden neben vielfach ausgezeichneten Büchern, Dokumentar- und Spielfilmen sowie Wissenssendungen für TV und Kino, vor allem digitale Medienformate für Kinder und Jugendliche. Während die ersten Titel noch aus dem Verlag heraus entstanden, entwickelte Mixtvision den Digitalbereich mit der Zeit zu einem eigenständigen preisgekrönten, plattformübergreifenden Indie Games-Publisher mit einem starken Fokus auf erzählerische und emotionale interaktive Inhalte für alle Altersgruppen.

Mixtvision Gründer und Geschäftsführer Sebastian Zembol: „Ich bin sehr stolz darauf, was in den vergangenen Jahren bei uns im Publishing-Bereich entstanden ist. Besonders dankbar bin ich Benjamin Feld, der den Digitalbereich zu einem eigenständigen, sehr erfolgreichen Indie-Games-Publisher entwickelt hat mit wunderbaren Titeln, die zu Recht vielfach preisgekrönt wurden. Wir freuen uns sehr, mit Assemble einen großartigen Partner gefunden zu haben, der unsere Philosophie und unser Ziel teilt, Menschen mit narrativen und emotionalen Spielen zu begeistern.“

Mit der Publishing-Kooperation im Gamesbereich wird Mixtvision auch den Kinder- und Jugendbuchverlag neu ausrichten, mit einer klaren Fokussierung auf das Medium Buch. Dabei wird Mixtvision weiter medienübergreifend denken, digitale Formate bleiben Teil des Mixtvision-Markenkerns.