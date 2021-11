Mitteldeutscher Verlag: Ramona Wendt neu in der Presse

Aus den Unternehmen

Seit dem 1. November ist Ramona Wendt als Mitarbeiterin in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Mitteldeutschen Verlags tätig. Sie übernimmt damit die Stelle von Marie Goldschmidt.

Ramona Wendt fängt Teilzeit in der Presseabteilung an und schreibt zusätzlich ihre Masterarbeit in Transnationaler Literaturwissenschaft (Universität Bremen). Ab Frühjahr 2022 wird sie Vollzeit arbeiten. Bereits im Herbst 2020 hat sie ein Praktikum im Mitteldeutschen Verlag absolviert. Ramona Wendt hat neben ihrem Studium in verschiedenen Buchhandlungen gearbeitet und Erfahrungen bei Tageszeitungen gesammelt.