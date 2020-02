Mitmachaktion für ein Wimmelbuch

Rund 500 Personen standen Ende Januar an zwei Samstagen vor der Buchhandlung Roth in Offenburg Schlange: Die Buchhandlung hatte zum Fotoshooting als Vorlage für ein gezeichnetes Wimmelbuch geladen. Die Aktion war bereits im Vorfeld bei Kunden wie auch in der Lokalpresse auf großes Interesse gestoßen.

Die Marketingidee setzt die Buchhandlung anlässlich ihres (etwas schrägen) 123. Jubiläums um. Buchhändlerin Ingrid Steiner-Graf greift dafür auf das Angebot der Saarbrücker Kollegen von Bock & Seipzurück. Deren Inhaberin Dörte Heinrich hatte bereits vor einigen Jahren gemeinsam mit der Firma Schanz & Partner das Aktionsformat für Buchhändler entwickelt. Inzwischen sind mehrere Wimmelbücher von Buchhändlern erschienen, Bock & Seip selbst hat kürzlich bereits den dritten „Das Saarland wimmelt“-Band herausgegeben. Das Konzept: