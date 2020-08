Mit vielen Standbeinen das Risiko minimieren

Janos Metz hat Wegmann in Zwiesel zu einem Allrounder aufgebaut. Bücher, Schreibwaren, Spielwaren, Post, Lotto und Co. teilen sich 760 qm.

Vom Lebensmitteleinzelhandel in den Buch- und Schreibwarenhandel zu wechseln, ist ein großer Schritt. Umso mehr, wenn damit auch noch ein Umzug von der Metropole München in die Provinz verbunden ist. Janos Metz hat es dennoch gewagt und vor fünfeinhalb Jahren in Zwiesel im Bayerischen Wald Schreibwaren Wegmann übernommen, ein alteingesessenes, 1855 gegründetes Traditionsgeschäft, das wegen fehlender Nachfolge vor der Schließung gestanden hatte...