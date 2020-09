Mit neuer Dringlichkeit zu vernetzten Kanälen

2019 war für viele internationale Buchfilialisten ein eher mäßiges Jahr. Durch die Corona-Pandemie hat sich die Lage für einige jedoch zugespitzt. Die Hoffnungen ruhen auf Online-Shops, Crosschannel und Kundenbindung.

Der Verkauf von Büchern wird stationär schwieriger. Global kämpfen die großen Buchketten mit sinkender Kundenfrequenz durch Abwanderung der Käufer in den E-Commerce und damit einhergehend weniger verkauften Büchern.

Aus deutscher Sicht war 2019 ein weitgehend stabiles Jahr, nachzulesen in der buchreport-Analyse „Große Buchhandlungen“. International sah die Lage etwas anders aus. Natürlich gab es Buchfilialisten, die ihren Geschäften unaufgeregt und erfolgreich nachgegangen sind, aber die Zahl der Unternehmen mit wirtschaftlichen Problemen hat deutlich zugenommen.

Wie sich die größten internationalen Buchketten in Zahlen darstellen, hat buchreport in einer Tabelle (s. unten) kompakt dargestellt. Diese Übersicht über 29 Filialisten auf allen Kontinenten zeigt die Größenordnungen, in denen die Unternehmen in ihren jeweiligen Märkten unterwegs sind. Sie spiegelt aber auch augenfällig das große Gefälle in den internationalen Buchmärkten wider.

Das Spektrum reicht von den umgerechnet knapp 3,3 Mrd Euro, die Barnes & Noble im Geschäftsjahr 2018/19 (29. April) mit knapp 630 Filialen umgesetzt hat, bis zu den 103 Mio Euro Umsatz von Libris Blz., der niederländischen Buchkooperative, die 180 selbstständige Partnerbuchhandlungen vereint. Doch obwohl ...