Mit Datenanalyse agil zu neuen Produkten

De Gruyter will mit neuer digitaler Infrastruktur die Zukunft sichern. Verlagschef Carsten Buhr erklärt im buchreport-Interview, warum er sich zwar für Open Access begeistert, andererseits aber mit den derzeit gehandelten Konditionen nicht zurechtkommt.

Innovationen und die massive Veränderung von Geschäftsmodellen sind im Buchmarkt vor allem in der Fachinformation und Wissenschaft sichtbar. Die Digitalisierung sorgt dafür, dass sich die Vermittlung von Wissen am stärksten von klassischen Publikationsformaten löst: Die in Selbstdarstellungen der Buchbranche üblicherweise genannte Medienreihenfolge Bücher, Zeitschriften, Datenbanken wird im Wissenschaftssegment zunehmend umgedreht oder gleich ganz abgeschafft.

„Über kurz oder lang werden wir nicht mehr in den Produktformaten Buch oder Zeitschrift akquirieren, sondern Inhalte, bei denen das herkömmliche Formatdenken keine Rolle mehr spielt“, sagt etwa De-Gruyter-Chef Carsten Buhr (44), der gerade die digitale Transformation des wissenschaftlichen Traditionsverlags vorantreibt.

