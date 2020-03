Ludwig: Mit dem passenden Angebot nah an den Fans

Die Buchhandlung Ludwig in Leipzig setzt auch auf Comics und Manga. Dank gut sortiertem Angebot haben die Umsätze kontinuierlich zugelegt.

Wer in der Leipziger Bahnhofsbuchhandlung Ludwig (ca. 1000 qm) auf der Suche nach Comic- oder Manga-Lektüre ist, trifft schnell auf Tino Brockelt. Der 40-Jährige, der die beiden Segmente seit rund fünf Jahren betreut, weist sich schon durch seine Kleidung – ein locker über der Jeans getragenes „Asterix“-T-Shirt – als Fan der neunten Kunst aus. Das wirkt auch auf die Kunden: „Es macht unglaublich viel aus, ob man einen authentischen Eindruck hinterlässt“, so Brockelt. Hinter der legeren Aufmachung steht ein profundes Wissen über das Geschehen in der Szene.