Migo entwickelt Elternratgeber mit Zielgruppen-Zeitschriften

Verlage

Kaum hat die Verlagsgruppe Edel eine Kooperation mit Junior Medien verkündet, wo unter anderem das Familienmagazin „Leben & Erziehen“ erscheint, kündigt auch Oetingers Verlag Migo eine Zusammenarbeit im Bereich der Elternratgeber an.

„Täglich bekommt das Migo Team Anregungen von Eltern, die – jetzt – neue Ratgeber vermissen und hat wie immer einfach zugehört. Schnell ist deutlich geworden: Eltern von heute und morgen wünschen sich Orientierung, mehr Austausch, möchten Stories rund um ihren Lebensalltag lesen und sich mit ihren Herausforderungen nicht allein fühlen“, so Migo-Programmleiterin Carmen Udina: „Aus diesen Wünschen ist eine völlig neue Reihe an Eltern-Ratgebern entstanden.“

Den Start macht der Titel „Die Geschichte deiner Geburt – Mein Brief für dich“, in dem es um Geburtserfahrungen geht. Der Titel sei in Kooperation mit den Expertinnen und Experten des Magazins „Leben & erziehen“ entstanden, eingeleitet und zusammengestellt von der Journalistin Andrea Leim.

Ab 2022 soll eine weitere Kooperation mit einem Zielgruppen-Magazin folgen: Gemeinsam mit „Familie & co“ sollen weitere Titel im Segment entstehen.

Das kommende buchreport.magazin 5/2021 widmet sich in einem Schwerpunkt dem Themengebiet „Familie“.