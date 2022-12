migo aus der Verlagsgruppe Oetinger beim International Creative Media Award (ICMA) ausgezeichnet

Aus den Unternehmen

migo aus der Verlagsgruppe Oetinger wurde gleich dreifach beim diesjährigen International Creative Media Award (ICMA) ausgezeichnet.

In der Kategorie „Children’s and young people book“ erhält das Aufklärungsbuch “Sex in echt” von Nadine Beck, Rosa Schilling und Sandra Bayer den Gold Award.

“Kouki und der sanfte Weg“ von Anna Behrla und Birgit Jansen wurde in der Kategorie Corporate Books“ mit dem Award of Excellence ausgezeichnet. Das Buch ist in Kooperation mit dem Nordrhein-Westfälischen Judo-Verband e. V. entstanden.

Ebenfalls mit einem Award of Excellence wird „Birkenallee. Die wilde 19. 7 bunte Mini-Bücher unter einem Dach“ von Jasmin Schaudinn in der Kategorie „Innovative Book Ideas“ gewürdigt.

Carmen Udina, migo-Verlagsleiterin: „Wir freuen uns riesig über die Auszeichnungen für drei sehr unterschiedliche Titel aus unserem migo-Programm. ‚Sex in echt‘ bietet zeitgemäße Sexualaufklärung für Jugendliche: direkt und ziemlich frech. ‚Kouki und der sanfte Weg‘ ist das erste Bilderbuch zum Thema Judo und eine altersgerechte Inspiration rund um die Themen Empowerment und Achtsamkeit. ‚Birkenallee. Die wilde 19‘ verknüpft Inhalt und Ausstattung zu einem großen Vorlese- und Spielspaß.“

Der ICMA-Award ist ein weltweiter Wettbewerb für Corporate Medien, Bücher, Corporate Design und Zeitschriften. Er gibt einen Überblick über zeitgenössisches Grafik-Design und soll vor allem den Austausch kreativer Ideen auf internationaler Ebene fördern und Trends offenlegen. Die Jury besteht aus Fachleuten der Design-Branche, die über praktische Erfahrung im Bereich Design, Typografie, Fotografie, Illustration und Buchgestaltung verfügen. Die Preisverleihung in der Buchkategorie findet traditionell am Vorabend der London Book Fair statt.

Mehr über den ICM Award: https://icma-award.com/de