Messepreis: Saga Egmont ist Hörbuchverlag des Jahres

Aus den Unternehmen

Der Verlag Saga Egmont wurde im Rahmen der London Book Fair mit dem International Excellence Award ausgezeichnet.

Die Jury lobte Saga Egmont für „die internationale Reichweite, die Breite des globalen Audioangebots und das Engagement, in zahlreiche Sprachen zu übersetzen und neue Märkte zu erschließen“. Saga Egmont setze sich gegen die Verlagsschwergewichte Penguin Random House und Macmillan Audio durch.

„Saga Egmont hat eine klare Mission. Wir glauben, dass alle Bücher für jeden und überall verfügbar sein sollten. Das bedeutet, dass wir uns darauf konzentrieren, mit den modernen Verbraucher*innen zu wachsen und die Entwicklungen in der Branche aufzugreifen, um Bücher für mehr Menschen zugänglich zu machen und unseren Autoren mehr Umsätze zu verschaffen. Wir sind der Londoner Buchmesse dankbar, dass sie diese Bemühungen und diesen Fokus anerkennt“, so Lasse Korsemann Horne, Publishing Director.

Nikoline Nordfred Eriksen, Chefredakteurin England bei Saga Egmont, kommentiert: „Diese Auszeichnung bestätigt die Position von Saga Egmont in der globalen Hörbuchszene. Wir sind nicht mehr nur Marktführer in den nordischen Ländern, sondern in ganz Europa und der spanischsprachigen Welt. Mit neuen, hochkarätigen Partnerschaften mit britischen Verlagen haben wir auch unseren Platz im englischsprachigen Markt behauptet. Dass unsere Arbeit von den London Book Fair International Excellence Awards anerkannt wird, ist einfach wunderbar.“

Das geschriebene Wort durch das Medium Hörbuch zum Leben zu erwecken und Literatur global zu vertreiben, damit Leser aus aller Welt Zugang zu ihr haben, ist eine der vielen Möglichkeiten, mit denen Saga Egmont sicherstellen möchte, dass Bücher niemals vergriffen sind.

„Wir sind in der glücklichen Situation, mit einem großartigen Netzwerk von Partnern, Studios und Sprecher*innen zusammenzuarbeiten, die an unsere Werte glauben und hart daran arbeiten, sie zu verwirklichen“, ergänzt Eriksen. „Ohne dieses Netzwerk könnten wir unser Ziel, einen Katalog aufzubauen, der so vielfältig und abwechslungsreich ist wie unsere Leser*innen, nicht erreichen.“