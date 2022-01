Mental Health im Bestseller-Fokus

Bücher und Autoren

„Warum hat mir das niemand vorher gesagt?“, fragt Julie Smith und landet mit ihrer Antwort einen Bestseller in Großbritannien: „Why Has Nobody Told Me This Before?“ (Michael Joseph) steigt auf Platz 3 ins britische Sachbuch-Ranking ein.

Die promovierte Psychologin setzt sich in ihrem Buch mit einem aktuellen und für viele Menschen sehr wichtigen Thema auseinander: Der mentalen Gesundheit. Smith gibt Tipps, wie man durch die Höhen und Tiefen des Lebens navigiert und liefert Ansätze für verschiedene Bewältigungsstrategien, die den Lesern beim Meistern ihrer eigenen Krisen helfen sollen. Um die Informationen leicht zugänglich zu machen, hat Smith ihr Buch in „Portionshappen“ eingeteilt. So sollen Leser schnell und gezielt Lösungsansätze für ihr Anliegen finden.

Die Psychologin ist nicht nur als Buchautorin aktiv, sondern vor allem bekannt durch ihre Social-Media-Aktivitäten auf Instagram und Tiktok. Auf Tiktok hat Smith, die dort als @drjuliesmith zu finden ist, inzwischen mehr als 3 Mio Follower, die sich ihre maximal 3-minütigen Videos tausendfach anschauen.

Neben ihrer Tätigkeit als Autorin und Bloggerin arbeitet Smith weiterhin auch in ihrer Privatpraxis in der englischen Grafschaft Hampshire. Ihre Praxis will Smith nach eigener Aussage auch weiterhin führen, egal wie groß ihre Online-Bekanntheit noch wird.

„Why Has Nobody Told Me This Before?“ ist Smiths erstes Buch. Eine Übersetzung ins Deutsche ist bisher nicht angekündigt.